Mirko Brunetti, l’ex gieffino pizzicato insieme alla famosissima: l’indiscrezione

Shaila Gatta è diventata protagonista dell’ultimo gossip di Chi che le attribuiva una flirt con Mirko Brunetti, immortalandola in alcune foto compromettenti. La showgirl ha smentito tutto e in una lunga intervista chiarendo che non c’è stato assolutamente nulla e che lei e Mirko hanno parlato meno di tre minuti a quell’evento.

Shaila Inizia la sua carriera giovanissima come prima ballerina di Ciao Darwin grazie ad una scommessa vincente del coreografo Marco Garofalo che ha creduto nel suo talento. Il salto a Striscia la notizia le ha donato la popolarità che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Da lì in poi soltanto esperienze positive e sempre più importanti, fino alla conduzione del programma Snap in onda su canale 21.

Si dichiara molto soddisfatta del suo percorso lavorativo e non nasconde che dedica molte energie alla cura del suo corpo e a migliorarsi ogni giorno. Ha un carattere molto forte ed è molto determinata ad avere ruoli di primo piano nel palinsesto televisivo.

La recente esperienza con Luca Laurenti è stata molto divertente e ha instaurato con la famosa spalla di Bonolis un rapporto di profonda amicizia e di enorme stima.

“È un uomo di buon cuore, molto profondo. Siamo stati in sala a chiacchierare, ci siamo emozionati”.

Racconta come durante il periodo di Pandemia il lavoro a striscia l’abbia salvata dalla nostalgia di casa e dei suoi cari e di come lavori ogni giorno intensamente per raggiungere i suoi obietti, tra i quali anche la conduzione di Sanremo.

Shaila racconta anche del suo rapporto controverso verso le storie d’amore. Ha collezionato diverse storie negative a è ottimista nel futuro. Crede nell’amore e che sia importante cercarlo e accoglierlo, anche se ancora non ha trovato quello adatto alla sua personalità forte e alle sue esigenze lavorative. Ha un nuovo progetto personale in cantiere che uscirà a Settembre ma non ne ha voluto rivelare i dettagli per scaramanzia.