L’Isola dei Famosi è senz’altro uno dei reality più difficili trasmessi in tv. Prove fisiche e poco cibo mettono davvero a dura prova la resistenza de naufraghi che spesso ne escono davvero distrutti. Tra questi anche Miryea Stabile che sembra ancora non uscirne.

La giovane ha perso molto peso durante il gioco, ma soprattutto ha avuto molti incidenti che le hanno causato ferite o pizzichi dei mosquitos. E proprio dei segni la ragazza racconta:

Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo.

La donna però non si scoraggia e già pensa ad un altro reality. Insomma, non sembra essere l’Isola a tenerla lontana dallo schermo:

Se dopo L’Isola dei Famosi farei un altro reality? Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona.

Dal punto di vista fisico, è stato difficile trascorrere assieme a Vera Gemma quei cinque giorni su Playa Esperanza. Ho sofferto la fame e considerando le condizioni atmosferiche sono riuscita a sopravvivere dividendo con lei un cactus. Invece dal punto di vista psicologico, ho dovuto superare un attacco di panico. Nella mia vita non ne avevo mai avuto uno. Mi sono trovata a fare i conti con me stessa, con le emozioni e le mie debolezze. Scavare dentro me stessa è stata un’opportunità per crescere.

Miryea Stabile racconta anche chi l’ha delusa di più durante il percorso: