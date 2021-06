L’Isola dei Famosi è giunta al termine con il trionfo di Awed. Nonostante lo youtuber sia stato comunque uno dei personaggi più amati, in questa edizione diversi personaggi hanno lasciato il segno. Uno di questi è sicuramente l’ex pupa de la pupa e il secchione Miryea Stabile. La Pupa è stata tra i concorrenti più amati grazie alla sua solarità e alla sua sincerità.

Stavolta, è stata proprio lei a rivelare un retroscena curioso sull’esperienza in Honduras una volta fatto ritorno in Italia. E lo ha fatto sul suo profilo Instagram dove ha postato un lungo commento della sua esperienza sull’Isola svelando anche un retroscena fino a quel momento sconosciuto.

Miryea è stata una delle concorrenti che ha perso più peso: ben 10 chili. Era approdata sull’isola con un peso di 64 chili, quando è stata eliminata nel pesava ben 54. Nel suo lungo post una volta svelato il suo peso, la giovane influencer ha anche fatto una rivelazione inedita sul dietro le quinte del reality di Canale 5. Miryea ha svelato che ogni lunedì poco prima della diretta dal palapa alcuni medici tenevano sotto controllo il peso dei naufraghi facendoli pesare.

Miryea Stabile ha svelato che cosa accadeva ogni lunedì prima della puntata in palapa

“Prima della puntata c’erano i medici che facevano la pesa e controllavano i nostri pesi” – ha svelato.

Ma non è finita qui perché ha dichiarato che il numero era coperto e tenuto nascosto ai naufraghi che non potevano così conoscere il loro reale peso in quel momento. “Ogni lunedì c’era questa famosa pesa ma non lo abbiamo mai visto noi, non sapevamo quanto pesavamo” – le parole della Stabile.

Davvero un retroscena nuovo mai svelato prima d’ora che fa comunque capire l’organizzazione che c’è dietro al programma con i naufraghi che nonostante la fame e il dimagrimento sono comunque tenuti stabilmente sotto osservazione medica.