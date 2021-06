Miryea Stabile, nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è riuscita, se possibile, ad aumentare la sua già cospicua fama. La gran parte della sua notorietà deriva dai social, sui quali vanta migliaia di followers. L’ambito dell’influencer è quello del fitness, che le ha assicurato una discreta visibilità. Ma sicuramente la gran parte del pubblico l’ha ricordata grazie alla sua partecipazione a La pupa e il secchione e viceversa, nel 2021.

In quell’edizione del programma la Stabile era riuscita a guadagnarsi la vittoria. Sicuramente, anche L’Isola dei Famosi ha contribuito ad aumentare il suo successo, anche e soprattutto per la sua impeccabile partecipazione, che la ha portata a resistere quasi fino alla finale. Ma anche per Miryea, come per gli altri naufraghi, il ritorno in Italia è stato condito da diverse brutte sorprese. Recentemente, l’ex naufraga ha voluto rivelare quello che ha provato e che ha comportato per lei il ritorno alla quotidianità.

Prima di partire per la sua esperienza in Honduras la Stabile vantava un fisico tonico e curatissimo. Grazie anche al suo impiego nel mondo del fitness. La permanenza sull’isola, sulla quale ha soggiornato fino al 31 maggio scorso, ha sicuramente cambiato radicalmente tutto.

La fame, il caldo e gli sforzi hanno comportato per la Stabile una forte perdita di peso. La ragazza ha deciso di condividere questo cambiamento con i suoi followers. Miryea pubblica una foto in cui è palese come il suo fisico si sia trasformato. “-10 kg”, ha scritto l’influencer, sottolineando che continua a piacersi e che vuole mantenere questa forma ritrovata con l’allenamento e con una dieta equilibrata, senza rinunciare a qualche piccolo sgarro.

Molti i followers che si sono congratulati con lei, ma altrettanto le hanno invece consigliato di ritornare alla situazione prima dell’isola. In effetti, la Stabile ha raggiunto dei periodi in cui ha perso addirittura quasi 14 kg: “Non sono mai stata così magra nella mia vita”.