Mondo dello spettacolo italiano in lutto, si è spento a 51 anni: il ricordo degli amici e colleghi commuove

Il panorama televisivo è a lutto per la scomparsa prematura dello sceneggiatore Marco Tiberi ad appena 51 anni. A dare la notizia la famiglia sconvolta dal terribile avvenimento. Sconosciute al momento le cause del decesso nonostante la giovanissima età.

Marco Tiberi, nato il 27 Luglio del 1972, è un nome molto noto come sceneggiatore di numerose fiction televisive. Il suo maestro Furio Scarpelli ne aveva elogiato le grandi capacità nel fondere cinema e letteratura. Di grande successo il libro “L’ultima morte di Peppe Bortone”, in cui un attore in declino si risolleva grazie ad una soap opera che giorno per giorno gli ridona la fiducia in se stesso.

Il suo editore Filippo Civati scrive un tweet pieno di commozione ricordando l’amico:

“Caro Marco, ci vorrebbe un colpo da maestro, alla Tiberi, l’abbiamo sempre chiamato così: un’idea per scrivere una storia completamente diversa.”



I suoi successi più famosi sono: “I mostri oggi” diretto da Enrico Oldoini, “Christine Cristina” con la regia di Stefania Sandrelli e “Uomo di fumo” diretto da Giovanni Soldati. Felici anche le collaborazioni svolte negli anni come quella con Emanuela Fanelli con la quale pubblica un saggio sulla comicità intitolato “Potevo intitolarlo ‘Voce di donna’ ma non sto ancora a questi livelli“. Una carriera ricca di progetti fortunati con grande riscontro nel pubblico. L’ultima pubblicazione risale al 2022 con il libro in cui racconta la storia politica della sinistra italiana intitolato “Il sequestro. Contro-storia del Partito Democratico”. Nell’intenzioni dell’autore il libro non vuole essere l’ennesimo saggio sulla fine della sinistra, ma un tentativo di riscatto di tutti quelli che vogliono dar il proprio voto ad un partito che non c’è più.

I funerali si terranno nel cimitero acattolico La piramide. A Villa Borghese, nella Casa del Cinema sarà allestita una cerimonia in sua memoria presenziata dai numerosi colleghi e amici vicini allo scrittore.