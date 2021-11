Monica Bellucci e Eros Ramazzotti hanno avuto un flirt? L'attrice chiarisce una volta per tutte cos'è successo in passato

Monica Bellucci e Eros Ramazzotti hanno avuto un flirt? Ora a chiarire quanto successo in quel lontano 2014 è stata l’attrice in persona. In un’intervista dal settimanale “F”, la donna ha parlato di quel periodo molto volentieri.

I due si sono incontrati nel 2014 nel programma di Fiorello e il cantante ha postato il video di quel momento “Stasera pago io Revolution”. Eros Ramazzotti aveva scritto: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo”. E poi conclude: “la verità sta sempre nel mezzo. Tutto quello leggete son cagate”.

Ora Monica Bellucci smentisce in parte le dichiarazioni del cantante dicendo che tra loro non c’è stat alcun corteggiamento perché “ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva!”. A quel punto ha spiegato: “Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui!.

E poi sul fatto di essere “la donna più bella del mondo”, l’attrice in persona ha qualche dubbio:

Ma quando dice questa cosa, si rende conto che è assurda? Cioè, ragazzi… Se lei ci crede, e se io ci credo, è gravissimo. Ma chi la vuole questa cosa? Nessuno la vuole.

Dopo il rifiuto di questa etichetta la donna ha raccontato anche quanto succede a casa con le figlie: “Io ho due figlie e, quando torno a casa la sera coi tacchi, mi dicono: senti, mamma, metti la vestaglina. La Tour Eiffel in casa non la vuole nessuno”.

E sulla relazione sentimentale silenzio stampa: “Il bello di avere la mia età è che posso permettermi di non dirlo”