Morgan diventa papà per la terza volta: è nata Maria Eco Castoldi Morgan, cantante italiano, è diventato papà per la terza volta: è nata Maria Eco, la figlia che aspettava dalla compagna Alessandra Cataldo

Morgan, cantautore italiano, è diventato papà per la terza volta. È nata, infatti, Maria Eco Castoldi, la quale è nata dalla sua relazione con Alessandra Cataldo. A dare la notizia è l’amico dj Ricc Frost, con un post su Facebook e poi, successivamente, è lo stesso Morgan a fare un post su Instagram a riguardo.

Strano momento questo per venire al mondo. Condivide questo pensiero anche Ricc Frost, il quale, nel suo post, scrive così:

“Benvenuta Maria Eco Castoldi! Un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan.”

Poche ore dopo, è arrivata la conferma dello stesso Morgan, il quale pubblica un video post su Instagram con la riproduzione di una ninna nanna scritta da lui e, in didascalia, così scrive:

“Ninna nanna di Morgan. È nata Maria Eco.”

La lapidarietà delle sue parole non stupisce affatto, considerato il carattere particolare dell’uomo e il modo in cui si è sempre approcciato con tutti. Alessandra Cataldo è la compagna ufficiale di Morgan. Si tratta di una sua ex fan, della quale il cantante si è innamorato in gran segreto. La notizia della gravidanza è stata annunciata solo qualche mese fa da una rivista. La donna ha continuato, però, a tenersi accuratamente a distanza dai riflettori e non ha mai dichiarato nulla sulla gravidanza. Tanto meno, negli anni, ha mai dichiarato nulla sulla sua relazione con il cantante, mantenendo sempre il massimo riserbo.

Recentemente, la ragazza è caduta nel mirino della ex fidanzata del cantante: Jessica Mazzoli. Quest’ultima la accusava di aver conosciuto ed iniziato a frequentare Morgan quando la loro relazione era ancora in corso. Anzi, addirittura durante la gravidanza di quest’ultima, la quale aspettava la seconda figlia del cantante: Lara Castoldi. Secondo la donna, infatti, la relazione tra Morgan e Alessandra Cataldo andava avanti già dal 2012.