Morgan e Selvaggia Lucarelli sono di nuovo ai ferri corti? Pare proprio di sì. I due hanno litigato vivamente dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, a scatenare tutto il samba ballato dal cantautore.

La Lucarelli ha definito il samba “uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”. Frase pesante che Morgan non ha proprio digerito gridando ai giudici: “Vergognatevi di essere chiamati giurati!”.

La lite si è quindi estesa anche con Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Nella notte, forse mortificato, Morgan ha mandato un messaggio alla Lucarelli che ha prontamente pubblicato lo screen:

Selvaggia, ma io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto, mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco della parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo. Se ti incazzi mi spiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce.

La Lucarelli ha deciso di rispondere pubblicamente al concorrente molo chiacchierato di questa edizione.

Caro Morgan, io non recito e ancor più non recito con copione e ruoli decisi da te, in uno stato di scarsa lucidità. E a tutti quelli che hanno pure fatto finta di credere al povero concorrente provocato dalla giuria cattiva: ora andatevi a nascondere grazie.