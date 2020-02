Morgan svela tutta la verità su Bugo a Live non è la D’Urso Morgan è stato ospite alla programma di Barbara D'Urso aLlive Non è la D'Urso e ha svelato tutta la verità sulla discussione con Bugo

Morgan ha deciso di raccontare tutta la verità sulla lite con Bugo a Live Non è la D’Urso. Abbiamo visto tutti la discussione sul palco Dell’Ariston in diretta tra Morgan e Bugo, costata ai due la squalifica dalla gara. Cerchiamo di capire cosa sia veramente successo.

Marco Costoldi, questo il vero nome del cantante, in arte Morgan, ha insistito per raccontare la sua versione a Barbara D’urso. Pare che a provocare la lite tra i due sia stato il cambio delle parole di Morgan sul testo della loro canzone “Sincero” presentato per la gara al Festival di Sanremo della settantesima edizione. Il cantante ha deliberatamente cambiato il testo della canzone per offendere e schernire “l’amico” .

Bugo, il quale dopo un affronto del genere ha deciso di lasciarlo solo sul palco, nel bel mezzo dell’esibizione.Ma cosa ha fatto scattare tutto questo tra i due? Perché il cantante ha cambiato il testo? Cosa era successo precedentemente?. Le parole di Marco Costaldi sono chiare è stata una questione di correttezza ci dice: “Chi la fa l’aspetti”.

Spiega che il diverbio è iniziato con la nascita della canzone, a suo dire Bugo e la sua squadra, già da prima si sono approfittati di lui: “Ho chiesto di fare l’arrangiamento della canzone, mi è stato risposto di si, ma poi il mio lavoro è stato vano, perché non usato”.

E questa è stato il primo screzio, ma c’è anche un seguito, arriva la serata dei duetti, dove entrambi dovevano cantare sulla canzone di Sergio Endrigo, ma anche lì: “Ho fatto l’arrangiamento di questa canzone per ben nove volte e lui non ha rispettato il mio lavoro, non ha seguito le mie modifiche”, così aggiunge: “Chi la fa l’aspetti!” queste le motivazioni che Morgan ha riportato per spiegare il suo gesto nel cambiare il testo della canzone durante l’esibizione.