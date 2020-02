Morta Nikita Pearl Waligwa: aveva solo 15 anni È morta a soli 15 anni Nikita Pearl Waligwa, famosa attrice ugandese e star Disney. Ha recitato nel film “Queen of Katwe”.

È morta a soli 15 anni Nikita Pearl Waligwa, famosa attrice ugandese e star Disney. Ha recitato nel film “Queen of Katwe”.

Alla piccola Nikita nel 2016 le era stato diagnosticato un tumore al cervello, sempre nel 2016 aveva recitato nel film Disney interpretando l’amica prodigio negli scacchi di Phiona Mutesi, abitante di una baraccopoli ugandese.

“Queen of Katwe” racconta la storia di Phiona Mutesi, una bambina cresciuta nella povertà della baraccopoli di Katwe, in Uganda. La sua è stata un’infanzia difficile e complicata ma grazie alla sua passione per gli scacchi, nel 2010 è riuscita a rappresentare il suo paese alle Olimpiadi degli Scacchi. Nel 2012 è diventata una delle prime giocatrici titolate nella storia scacchistica ugandese con il titolo di Candidato Maestro FIDE Femminile.

Nikita recitava il ruolo di Gloria con cui cresceva con Phiona e imparavano insieme a giocare a scacchi. Il film si basa su una storia vera di una ragazza che a soli 9 anni inizia a giocare a scacchi, con il tempo arriva persino a competere a livello internazionale.

Nel cast del film Disney erano presenti anche Lupita Nyong’o e David Oyelowo.

Nel 2016 a Nikita le era stato diagnosticato per la prima volta un tumore al cervello, la regista del film Disney Mira Nair ha finanziato per lei un trattamento speciale in India.

La piccola aveva subito un intervento chirurgico per rimuovere il tumore dal cervello ma purtroppo l’anno successivo ha scoperto di avere un altro tumore.

Un familiare della quindicenne ha dichiarato:

“Il cervello era gonfio e stava esercitando molta pressione“. I media ugandesi hanno rivelato che Nikita è morta sabato sera al TMR International Hospital, a Naalya, Kampala dove era ricoverata.