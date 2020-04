Morta Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma Goich: aveva 49 anni È morta a 49 anni Susanna Vianello, la figlia di Edoardo e Wilma Goich, aveva un tumore. A dare la notizia del suo decesso è stato suo cugino.

È morta a 49 anni Susanna Vianello, la figlia di Edoardo e Wilma Goich, aveva un tumore. A dare la notizia del suo decesso è stato suo cugino, il giornalista Andrea Vianello: “In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto“.

Susanna Vianello lavorava come speaker su Radio Italia Anni 60 Roma, aveva 49 anni ed un tumore in un solo mese l’ha portata via.

Era figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Sul suo blog Susanna scriveva:

“Mi chiamo Susanna Vianello e nonostante il mio nome vi dica poco, il mio cognome sicuramente vi riporta a più ben noti personaggi dello spettacolo“.

Il cugino Andrea Vianello, su Twitter l’ha ricordata così:

“La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

A lui si sono uniti anche altri personaggi del mondo dello spettacolo che l’avevano conosciuta e voluta bene in questi anni. Tutti l’hanno descritta come una splendida donna, molto stimata.

Il giornalista Salvo Sottile, commosso, ha scritto: “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa“. Tra i commenti nel post del cugino di Susanna Vianello si leggono parole di Tommaso Labate: “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte“.

Anche Fiorello ha voluto ricordare Susanna Vianello su Twitter: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai“.

Susanna è stata tra i protagonisti di Edicola Fiore, la sua risata contagiosa sarà impossibile dimenticare per Fiorello. La 49enne era riuscita a diventare una star anche su Twitter grazie alla sua simpatia e ironia. Oggi tutti la piangono increduli.