Morte di Gaspard Ulliel, le parole commosse di Anthony Delon: “La vita è così fragile”

La disperazione per la morte di Gaspard Ulliel non si placa. Tanti i colleghi e i fan che hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore, che era considerato una promessa del cinema internazionale. Anthony Delon, che lo conosceva molto bene, si è trovato a riflettere sulla fragilità della vita.

Gaspard Ulliel è morto a 37 anni, a causa di un terribile incidente sugli sci che non gli ha dato scampo. La sua morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo: il 37enne era considerato una stella del cinema francese e una promessa per il mondo dello spettacolo internazionale.

L’attore, che ricordiamo in Hannibal Lecter – Le origini del male e nel biopic dedicato al grande stilista Yves Saint Laurent, è stato prontamente soccorso dai sanitari, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Le ferite e i traumi riportati durante la caduta sugli sci sono risultati fatali.

Morte di Gaspard Ulliel, le parole commosse di chi lo ha conosciuto

Xavier Dolan, il regista che lo ha diretto nel film “E’ solo la fine del mondo”, è sconvolto:

Non sembra vero, è insensato e doloroso anche solo pensare di scrivere queste parole. Il tuo sorriso discreto, il tuo sguardo attento. La tua cicatrice. Il tuo talento. La tua capacità di ascoltare. I tuoi mormorii e la tua gentilezza. Ogni tratto della tua persona era caratterizzato da una frizzante dolcezza. Il tuo essere ha trasformato la mia vita, un essere che ho amato profondamente e che amerò per sempre. Non posso aggiungere altro. Sono esausto, stordito dalla tua morte.

Mentre Juliette Binoche dice:

Le parole sono d’argento. Il silenzio è d’oro. Penso a lui e alla sua famiglia.

Commovente il ricordo di Anthony Delon, incredulo come tutti:

Riposa in pace Gaspard. Mio Dio, la fragilità della vita.

L’attore Pierre Niney dice:

Ho il cuore spezzato. Gaspard era benevolenza e gentilezza. Bellezza e talento. I miei pensieri vanno alla sua famiglia”.

Mentre il regista Peter Webber è sconvolto: