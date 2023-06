Morte Silvio Berlusconi, Massimo Boldi e Antonio Razzi respinti alla camera ardente: il motivo

La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ha lasciato l’intero Paese nello sconforto. Ricordiamo che l’ex Premier si è spento nella giornata di lunedì 12 giugno, alle ore 9:30 circa, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo la morte del leader di Forza Italia, la famiglia ha deciso di esporre la sua salma e di allestire la camera ardente presso la villa ad Arcore.

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Massimo Boldi e Antonio Razzi siano stati respinti dalla camera ardente di Silvio Berlusconi. Come già anticipato, dopo la morte dell’ex premier la famiglia ha deciso di esporre la salma del Presidente presso Villa San Martino, ad Arcore.

La famiglia di Silvio Berlusconi ha però deciso che l’accesso alla camera ardente fosse riservato alle persone più vicine all’ex Premier. Per questo motivo a Massimo Boldi e Antonio Razzi non è stato permesso l’accesso. A rivelare quanto successo è stato proprio Antonio Razzi che, raggiunto dal ‘Corriere della Sera’, ha rilasciato queste parole:

E, continuando, Antonio Razzi ha poi aggiunto:

Avevo già saputo al telefono dalla segreteria che non facevano entrare nessuno, eccetto i familiari stretti. Non avevo intenzione di andare lì per farmi intervistare come ha fatto Massimo. Io sono andato per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare per forza. Domani invece sarò in chiesa per il funerale.