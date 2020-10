Sir Sean Connery è morto all’età di 90 anni. Il pluripremiato attore scozzese era meglio conosciuto per aver definito James Bond ed è stato il primo a portare il ruolo sul grande schermo.

È apparso in sette dei film di spionaggio ed è stato nominato cavaliere dalla Regina all’Holyrood Palace nel 2000.

L’attore scozzese era meglio conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, essendo il primo a portare questo ruolo sul grande schermo e apparendo in sette dei thriller di spionaggio.

Sir Sean è morto durante la notte nel sonno, mentre era alle Bahamas. Non stava bene da tempo.

La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includono un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe.

Tra gli altri film di Sir Sean Connery ricordiamo The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade e The Rock.

È stato ampiamente considerato come il miglior attore ad aver interpretato l’agente 007 nella lunga serie, spesso nominato come tale nei sondaggi.

Il suo Oscar è arrivato nel 1988, quando è stato nominato miglior attore non protagonista per il suo ruolo di poliziotto irlandese in Gli intoccabili.

È stato nominato cavaliere dalla regina all’Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto ha festeggiato il suo novantesimo compleanno. Infatti, Sean Connery è nato il 25 agosto del 1930 a Fountainbridge, un sobborgo di Edimburgo.

Vita privata di Sean Connery

Pochi sanno che, prima di raggiungere la popolarità, Sean Connery ha lavorato come muratore, verniciatore di bare, bagnino, lavapiatti, guardia del corpo e anche come modello.

Nel 1962, l’attore ha sposato l’attrice australiana Diane Cilento, che gli ha regalato un figlio maschio, Jason Connery. Anche lui ha seguito le orme del padre, diventando attore. Nel 1997 Jason ha avuto un figlio di nome Dashiell, il nipote dell’attore. Sean Connery e Diane Cilento hanno divorziato nel 1973. Nel 1975, l’attore ha sposato la pittrice Micheline Roquebrune.

L’attore scozzese ha ottenuto il suo primo ruolo come 007 nel film del 1962 Dr. No, e quel ruolo lo ha spinto verso la celebrità internazionale. I suoi successivi film di James Bond – tra cui A 007, dalla Russia con amore e Goldfinger – sono ancora considerati tra i più belli della serie.

Appresa la triste notizia della morte dell’attore, il British Film Institute ha dichiarato:

Siamo profondamente addolorati per la scomparsa dell’iconico attore Sir Sean Connery, 90 anni

Anche Piers Morgan gli ha reso ommagio e ha scritto:

RIP Sir Sean Connery, 90. Il primo James Bond. Il miglior James Bond. Che triste notizia.

I BAFTA hanno salutato l’attore con un post commovente:

Siamo molto dispiaciuti di sapere della morte della leggenda della recitazione britannica Sir Sean Connery. Era un Premiato BAFTA, un vincitore del premio speciale BAFTA e ha vinto un BAFTA come attore protagonista nel 1988 per Il nome della rosa.

Questo è un articolo in aggiornamento e torneremo con ulteriori dettagli.