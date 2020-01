Mulan, il trailer ufficiale del live action Mulan, il trailer ufficiale del live action che si basa sulla storia vera della guerriera cinese. E un po' meno sul cartone della Disney che abbiamo amato

Mulan è il nuovo film live action della Disney, dedicato alla leggenda della guerriera cinese. Il film esce a marzo 2020 in Italia ed è una rivisitazione della vera storia di Mulan, che era già stata raccontata dalla Walt Disney Pictures in una serie di lungometraggi animati, rivisitati e corretti, però. Questo live action vuole tenere fede maggiormente alla versione originale.

Il film Mulan di fatto è il remake in live action dell’omonimo film d’animazione uscito nel 1998, che si basa anch’esso sulla leggenda cinese di Hua Mulan. La giovane decide di partire per difendere il paese dagli invasori del Nord che attaccano la Cina. L’imperatore cinese per decreto imperiale aveva chiesto a ogni famiglia un uomo per servire l’esercito. Ma suo padre aveva avuto solo figlie femmine e sarebbe dovuto partire. Malato e ormai anziano, non ce l’avrebbe fatta. Così di nascosto Mulan parte al suo posto mascherata da uomo.

Il live action è scritto e diretto da Niki Caro, con la sceneggiatura di Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Rick Jaffa.

Cast di Mulan

La questione del cast di Mulan è stata molto delicata. Quando la Disney ha annunciato il remake, molte voci si sono levate contro la casa di produzione americana per chiedere di scegliere una protagonista che fosse effettivamente di origine cinese.

E così è stato. Teoricamente anche il regista doveva essere asiatico e la Disney aveva già qualche idea in mente. Alla fine è stata scelta una regista e sceneggiatrice neozelandese.

Ecco chi recita in Mulan: