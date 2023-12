Multa a Chiara Ferragni, emerso lo scambio di mail fra l’imprenditrice digitale e Balocco

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è finito al centro di una vera e propria bufera. Ricordiamo che l’influencer più amata è stata multata dall’Antitrust con l’accusa di pubblicità ingannevole in riferimento al pandoro Balocco. Di recente è emerso lo scambio di mail fra l’imprenditrice digitale e l’azienda.

Dopo la notizia della multa che Chiara Ferragni ha ricevuto dall’Antitrust, il giornale ‘Corriere della Sera’ ha reso pubblico lo scambio di mail tra l’imprenditrice digitale e l’azienda Balocco. Questo è quanto scritto da Balocco al team Ferragni:

Ciao a tutte. Per me ok ma massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole correlata alle vendite […] Occorre spiegarglielo bene, meglio forse per telefono […]

E continuando:

Per noi è molto importante sottolineare il sostegno al progetto benefico senza menzionare le vendite (in quanto si tratta di una donazione che non è legata all’andamento del prodotto sul mercato).

Stando a quanto reso pubblico dal ‘Corriere della Sera’, il team di Chiara Ferragni avrebbe mandato all’azienda Balocco la seguente mail:

Buongiorno. Ho rivisto il comunicato in qualche punto. Te lo rimando in allegato […] Lo storico brand piemontese Balocco, riconosciuto ed apprezzato nel mondo per l’eccellenza della sua offerta natalizia, presenta una novità esclusiva: il pandoro Chiara Ferragni, le cui vendite serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Questa è stata la risposta al messaggio precedente: