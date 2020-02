Muore Kirk Douglas a 103 anni l’annuncio struggente del figlio Michael Douglas su Facebook Muore Kirk Douglas a 103 anni padre di Michael Douglas, attore di fama mondiale. Il mondo del cinema è in lutto ecco la sua storia

Si spegne a 103 anni una delle leggende del cinema di Hollywood. Ha interpretato per circa 90 film gli stessi personaggi che lo hanno reso celebre per oltre 50 anni di carriera. L’attore emigrante ebreo russo unico maschio di 7 figli. La triste notizia la da proprio suo figlio, Michael Douglas, in un’annuncio su Facebook: “Con grandissimo dolore io è i miei fratelli annunciamo la morte di Kirk Douglas, che ci lascia all’età di 103 anni.

Lutto nel mondo del cinema di Hollywood, un attivista umanitario dedito alla giustizia, un vero esempio da seguire per tutti noi, ma per me e i miei fratelli era semplicemente un papà”. Nella sua infanzia Kirk Douglas ha vissuto rapporti conflittuali con il padre e in situazione di povertà, un attore dal carattere forte e tenace, un padre di quattro figli maschi, da regole rigide, un padre padrone.

Kirk Douglas nasce nel 1916 del 9 dicembre a New York da una famiglia di russi “lo strano amore di Marta Ivers” nel 1946 segnò l’inizio della sua carriera e “lettera a tre figli” nel 1949 diede il via alla sua popolarità. Nel 1956 vinse L’orso d’argento al festival di Berlino.

Negli anni 90 precisamente nel 1996 riceve l’onorificenza più alta l’oscar alla carriera. Nel 1991 muore uno dei suoi figli Eric per overdose e nello stesso anno rimane vivo per miracolo in un’incidente in elicottero dove persero la vita due persone. Lo ricordiamo per il suo fisico atletico uno sguardo magnetico con profondi occhi azzurri e un’inconfondibile fossetta nel mento. Nel 2005 torna sullo schermo di Rai Uno in prima serata, nella terza stagione della miniserie “Orgoglio“.

Lutto per la perdita di un grande attore ma anche un grande uomo. Il figlio Michael Douglas, anche lui attore sulle orme del padre ci regala sempre ottimi capolavori buon sangue non mente. Non si sa dove si svolgeranno i funerali notizia ancora riservata dalla famiglia.