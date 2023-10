Myrta Merlino contro Barbara D’Urso? Il gesto social non passa inosservato: ecco cos’è accaduto

Come è ben noto al pubblico di Canale 5, qualche giorno fa, la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto una gaffe molto criticata. Myrta Merlino, non si era discostata da alcune dichiarazioni fatte riguardo un caso di cronaca nera.

Proprio per questo, qualche giorno fa ha dovuto far chiarezza sulle sue parole e sulla polemica che, era probabile che si sarebbe scatenata. Ciò che più le è stato imputato è l’aver dato parola agli opinionisti per commentare il punto di vista della donna amica della famiglia scomparsa.

Come se non bastasse, Myrta ha poi ripetuto quella fatidica frase incriminata dal pubblico, causando un forte dissenso. Il profilo Instagram della conduttrice, attraverso Instagram ha chiarito la situazione. Ma un commento a cui ha messo mi piace, l’ha fatta cadere in un’altra forte polemica.

Myrta Merlino contro la D’Urso? Il like negativo non passa inosservato: Ecco cos’è accaduto

Qualche giorno fa, Myrta ha dovuto chiarire la questione legata alla strage che ha colpito la comunità di Alessandria. Questo perché, dopo quell’intervista è stata protagonista di una forte polemica per non essersi discostata.

Possiamo dire che l’inizio di Myrta Merlino su Canale 5 non è stato dei migliori, anche a causa del pesante fardello lasciato da Barbara d’Urso. Ma alcuni suoi modi di fare, come il mancato tatto verso le persone che hanno perso la vita, non sono affatto piaciuti ai fan del programma.

Ma ciò che le viene imputato maggiormente, è aver chiesto agli opinionisti il loro pensiero sulla frase, che anche lei ha ripetuto, cioè: “Ha uc**so per il troppo amore”. La giornalista ha così voluto rispondere attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, inondato di forte critiche.

“Continuo a ricevere critiche per la frase “troppo amore”, legata alla strage di Alessandria. La mia risposta è un invito a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque nella quale quelle parole sono state pronunciate. prima da una testimone intervistata, amica intima della famiglia da decenni” aveva terminato Myrta.

Quando tutto sembrava ormai acqua passata, alcune persone hanno notato i “mi piace” messi ad alcuni commenti, dalla conduttrice. Presto, tra i like messi, hanno notato quello messo ad un commento indirizzato contro l’ex conduttrice, Barbara D’Urso.

Il commento incriminato è il seguente: “La gente che non ha alcun pregiudizio su di te e sulla tua professionalità ha capito cosa intendessi dire e soprattutto in che modo! Purtroppo, questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te”.

“Hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!”.

Proseguendo possiamo leggere: “A me piaci molto, il tuo Pomeriggio 5 è elegante, pacato e tratta gli argomenti più significativi del momento! Un mo**ro come la Pifferi va ricordato ogni santo giorno e mi pare anche impossibile pensare che dopo la scomparsa di stenti di una bambina si possano affrontare argomenti leggeri e trash come richiedono in molti! Tu si, passi da un argomento all’altro, ma sono argomenti che si possono affrontare sempre con intelligenza, educazione e con i toni giusti, e tu lo sai fare! In bocca al lupo”.

Il like di Myrta a questo commento ha così scatenato la rabbia dei fan di Barbara che, hanno trovato il suo gesto negativo nei confronti dell’ex conduttrice.