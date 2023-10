Myrta Merlino non riesce proprio a conquistare i telespettatori italiani che, a distanza di un mese continuano a chiedere di Barbara D’Urso. La nota giornalista scelta da Pier Silvio per vestire i panni di conduttrice a Pomeriggio 5 non è stata apprezzata quando i vertici Mediaset credevano.

Proprio per questo motivo, lo share del programma sembra essere sempre più in declino tanto da preoccupare Canale 5. Nelle ultime ore a seguito di quanto sta accadendo, sono tante le indiscrezioni che vedrebbero protagonista una chiusura anticipata di Pomeriggio 5 e di conseguenza di Myrta Merlino.

Il celebre talk show subito dopo il cambio di rotta ha ottenuto pochissimi consensi positivi da parte del pubblico a casa che, ora come ora, preferisce spostarsi su Rai 1. A far da concorrenza a Pomeriggio 5 infatti, c’è Alberto Matano che ha conquistato share proprio grazie alle decisioni sbagliate firmate Mediaset.

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 a rischio chiusura? L’indiscrezione non lascia dubbi

A lanciare l’ennesima preoccupante indiscrezione in merito alla possibile chiusura di Pomeriggio 5 è Dagospia. Quest’ultimo all’interno del proprio portale, ha spiegato alcuni problemi che rappresenterebbero un grave problema per Mediaset e in particolar modo per il programma.

Proprio Dagospia ha così affermato: “Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato una risposta: “Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino. Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari”.

Parole che hanno lasciato molto sorpresi i telespettatori che, continuano a cercare e a richiedere il ritorno di Barbara D’Urso. La possibilità che Pomeriggio 5 chiuda ha sorpreso i fan del programma che da anni erano abituati a seguire il classico “caffeuccio pomeridiano” insieme alla nota conduttrice.

L’impegno di Myrta Merlino sembra infatti non bastare tanto da preoccupare i vertici Mediaset e tutta Cologno Monzese.