Myrta Merlino rompe il silenzio: “Ecco come sarà il mio Pomeriggio 5”

Come ormai noto Myrta Merlino prenderà a settembre il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. L’ex giornalista di La7 è stata scelta da Pier Silvio Berlusconi per portare un po’ di novità in un programma che andando in onda da tantissimi anni aveva bisogno di cambiare.

Purtroppo la storia professionale tra Mediaset e Barbara D’Urso è destinata a non concludersi nel migliore dei modi. Il contratto con l’azienda scadrà il prossimo mese di dicembre e ad oggi non ci sono le condizioni per un rinnovo.

A spiegarlo è stato lo stesso Pier Silvio durante la cerimonia di presentazione dei nuovi palinsesti. Barbara chiedeva un contratto biennale con certezza di un programma in prima serata. Condizioni non accettate da Mediaset che ha pensato bene di iniziare Pomeriggio 5 con una nuova conduttrice sin da settembre.

E chi non vede l’ora di iniziare è proprio Myrta Merlino che ha spiegato in un’intervista a La Stampa come sarà il nuovo format. “Sarò il nuovo Pomeriggio di Mediaset. Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico, che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro” – ha detto.

Poi ha aggiunto: “Basta gossip, farò cronaca popolare. Il nostro Pomeriggio Cinque sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. Ci saranno le notizie leggere, ma verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”. Insomma il riferimento a Barbara è chiaro.