Nadia Rinaldi ha rischiato la setticemia: la dichiarazione choc

Nel corso degli ultimi giorni, Nadia Rinaldi è stata ospite a Storie Italiane ed ha aperto il suo cuore a Eleonora Daniele. Per la prima volta, il celebre personaggio televisivo ha raccontato il dramma vissuto nell’anno 2014. All’epoca è stata sottoposta ad un intervento a causa del quale ha rischiato la setticemia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Nadia Rinaldi è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Ospite a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, la donna si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata.

Nel dettaglio, ha raccontato quando, nel 2014, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione del seno. Lei stessa ha spiegato che all’epoca ha corso un grave rischio: la setticemia:

Non l’ho mai raccontato perché non è una cosa piacevole. Ho fatto un’addominoplastica in seguito ad un grosso dimagrimento. Avevo tanto seno e, dopo la perdita di peso, era rimasto svuotato, così è stato ridotto.