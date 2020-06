Nadia Toffa, oggi sarebbe il compleanno: le reazioni dei colleghi Nadia Toffa ha lasciato nel cuore di tutti un vuoto incolmabile: ecco come i suoi colleghi hanno voluto onorare il suo ricordo per il suo compleanno

La morte di Nadia Toffa è stato un brutto colpo per tutta la nazione. Si trattava di una giornalista televisiva tra le più apprezzate e amate dal popolo e dal pubblico italiano. La sua prematura scomparsa ha colpito tutti. Nel giorno del suo compleanno, i suoi colleghi e non solo hanno voluto ricordarla: ecco gli auguri fatti alla donna.

I primi a ricordare questo giorno importate sono stati proprio i colleghi de’ “Le Iene“, la trasmissione di divulgazione di attualità nella quale la donna lavorava. Nella puntata del 9 giugno, appena scoccata la mezzanotte, Nina Palmieri, visibilmente commossa, così annuncia per introdurre un video dedicato alla donna: “È da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno“.

Affianco alla stessa trasmissione, c’è chi ha deciso di farle gli auguri in modo più privato, come ha fatto Giulio Golia sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate……. ma anche le tue carezze…Manchi tu!ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo,perché così avresti voluto. Il tuo orso buono”.

Anche Alba Parietti decide di farle una dedica, dedicandole una poesia di Fernando Pessoa. Ancora, vediamo anche Alessia Marcuzzi fare una piccola dedica, con la bellissima foto di un fiore. A scrivere un pensiero c’è anche Simona Ventura: “Buon compleanno Nadia ♥️ Chissà cosa pensi da lassù del mondo di oggi che sta cambiando radicalmente e così velocemente. Sicuramente ti sarai arrabbiata più di qualche volta… Manchi sai?! Mi mancano i tuoi messaggi e la tua grinta. Ti penso oggi, come ogni giorno. Happy birthday”.

Tra gli altri colleghi della donna, ad impegnarsi nel farle una dedica ci sono stati anche Veronica Ruggeri, Ismaele Vardera, Matteo Viviani, Cristiano Pasca. Quest’ultimo, postando una foto di Nadia Toffa, scrive: “Credo che oggi ci guarderesti così… buon compleanno Nadiuzza, ci manchi veramente tanto!”. A condividere una vena di simpatia ci ha pensato Stefano Corti, il quale ha pubblicato una conversazione passata con Nadia Toffa, alla quale faceva gli auguri di buon compleanno, ma non nel giorno giusto, commentando: “Nadia va che a sto giro non sbaglio giorno e soprattutto mese! Ti ricordi per quanto mi hai preso in giro? Comunque Toffa il regalo te lo tengo da parte. Auguri biondina ❤️. A presto. Ste”.

Sul profilo Facebook della Fondazione Nadia Toffa, a fare gli auguri alla donna, si aggiunge anche la madre Margherita, che scrive: “Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato.

– Mamma Margherita”.