Nadia Toffa, il video inedito della mamma Margherita Rebuffoni Nadia Toffa, la mamma Margherita Rebuffoni la ricorda con un video inedito a Quarto Grado: Gianluigi Nuzzi, il conduttore, lo condivide sui social

La mamma di Nadia Toffa, è stata invitata da Gianluigi Nuzzi al Quarto Grado a partecipare a una diretta social. Margherita Rebuffoni ha voluto ricordare sua figlia con un video inedito che Gianluigi Nuzzi ha poi condiviso sui social. Il Un filmato di poco più di un minuto è toccante e ci porta indietro nel tempo.

Video Nadia La solarità e la gioia di vivere hanno sempre caratterizzato Nadia. Il suo sorriso è per noi di grande forza e vogliamo trasmettervela con qualche suo ricordo. ♥️Credits: Silver Nervuti#FondazioneNadiaToffa #NadiaToffa Gepostet von Fondazione Nadia Toffa am Mittwoch, 8. April 2020

Lo sappiamo: nessuno ha dimenticato Nadia Toffa. Di lei se ne parla meno ultimamente, forse perché il nostro paese, in questo momento, sta attraversando un periodo molto delicato. Ma Nadia Toffa rimarrà sempre nei nostri cuori. Margherita Rebuffoni, la madre della giornalista bresciana, ha voluto ricordarla con un video inedito.

Invitata da Gianluigi Nuzzi a partecipare a una diretta social durante il programma Quarto Grado, Margherita Rebuffoni ha mostrato un video inedito. Abbiamo potuto riabbracciare con gli occhi una giovane e meravigliosa Nadia Toffa.

Frammenti di vita, dolci ricordi che sono stati raccolti dalla madre della giornalista bresciana e incastonati in un video toccante: Nadia Toffa neonata in braccio a mamma Margherita, Nadia Toffa bambina felice, che gioca spensierata con le sorelle e le cuginette, Nadia Toffa che a 11 anni inscena un telegiornale, Nadia Toffa adolescente e giovane donna ai suoi primi passi nel mondo del giornalismo.

La bionda Iena si è spenta ad agosto 2019 dopo aver combattuto con coraggio contro una terribile malattia. Aveva solo 40 anni ma ci ha lasciato molte inchieste scottanti, interviste emozionanti e pensieri profondi pieni di saggezza.

La bellissima giornalista si è contraddistinta per la sua intelligenza, per la sua curiosità e voglia di andare fino in fondo alle cose. La conduttrice de Le Iene non ha mai nascosto al sua malattia: l’ha affrontata con coraggio e senza paura. Ha lottato fino alla fine come una leonessa.

Sua madre ha fondato la “Fondazione Nadia Toffa” che si occupa di tutte quelle problematiche che la giornalista ha affrontato come giornalista.

Un video bellissimo, un omaggio a una grande donna.