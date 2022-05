Addio a una celebre cantante della musica country conosciuta e amata in tutto il mondo Naomi Judd è morta all’età di 76 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalle figlie della vincitrice di un Grammy con il gruppo The Judds, creato proprio insieme alla figlia Wynonna, che insieme alla sorella Ashley ha salutato per sempre la mamma cantante.

Oggi noi sorelle abbiamo vissuto una tragedia. Abbiamo perso la nostra bellissima madre a causa della malattia mentale. Siamo a pezzi. Stiamo attraversando un profondo dolore e sappiamo che, poiché l’abbiamo amata, è stata amata dal suo pubblico. Siamo in un territorio sconosciuto.

Naomi Judd è morta all’età di 76 anni vicino a Nashville, nel Tennessee, negli Stati Uniti d’America, come aggiunto dal marito e collega cantante Larry Strickland. Il compagno ha detto che non verrà detto altro sulla sua morte, chiedendo la privacy per la sua famiglia in questo momento di lutto profondo.

Domenica prossima si terrà anche la cerimonia di investitura della Country Music Hall of Fame per The Judds, come era stato programmato da tempo. Kyle Young, amministratore delegato della Hall of Fame ha commentato così la triste notizia:

Naomi ha superato incredibili avversità per raggiungere un posto importante nella storia della musica. La sua storia di vita trionfante mette in ombra la tragica notizia di oggi. La sua famiglia ha chiesto di continuare con l’ingresso ufficiale nella Hall of Fame delle Judds domenica. Lo faremo, con cuori pesanti e menti ponderate. La musica di Naomi e della figlia Wynonna durerà.

Naomi Judd è morta, il mondo dice addio alla celebre cantante country

Diana Ellen Judd, nota come Naomi Judd, era nata ad Ashland, nel Kentucky, l’11 gennaio del 1946. Ed è morta a Nashville il 30 aprile del 2022. Madre dell’attrice Ashley Judd, insieme all’altra figlia Wynonna Judd dal 1983 al 2011 ha fatto parte del duo country The Judds.

Recentemente aveva raccontato di soffrire di depressione, attacchi di panico, tendenze suicide, che cercò di curare con terapie che le causarono edema, alopecia e tremori.