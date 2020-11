Natale in casa Ferragnez: gli addobbi per le feste valgono 3mila euro

Il Natale in casa Ferragnez vale quasi 3mila euro, l’influencer ha scelto addobbi costosi per abbellire la sua casa.

Manca più di un mese alle feste natalizie ma Chiara Ferragni ha già addobbato il suo attico. Per farlo si è rivolta a Vincenzo Dascanio che nel salone ha all’esito un grandissimo albero composto da centinaia led multicolor.

Sulla porta d’ingresso e sulla scalinata ha scelto di utilizzare delle ghirlande e dei festoni. Il tutto ad un costo di circa 3mila euro!

La situazione difficile che stiamo vivendo ha spinto molti di noi a preparare la casa in stile natalizio prima del tempo, sono tante le persone che hanno già fatto l’albero di Natale. Sui social sta spopolando l’hashtag #ChristmasInNovember che fa proprio riferimento alla mania di addobbare casa già dalle ultime settimane di novembre. Anche Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione.

Il salone e l’ingresso del suo enorme attico di Milano sono incantevoli. Ha pensato di decorare la sua casa con ghirlande colorate, palline bianche, fiocchi ed un albero enorme. Nella sua casa si respira già la magia tipica del Natale. Il piccolo Leone è rimasto incantano davanti a tutte queste lucine colorate.

Quanto costano gli addobbi natalizi scelti dai Ferragnez

È stato Vincenzo Dascanio a curare le decorazioni natalizie in casa Ferragnez. È il flower design più amato dei vip, infatti è famoso per aver realizzato gli allestimenti floreali in occasione di alcuni matrimoni di personaggi famosi, come quello di Chiara e di Elettra Lamborghini.

Nella porta di ingresso è stata affissa una ghirlanda a forma di cuore con delle palline colorate. Il loro prezzo è di 199 euro. Sono stati utilizzati anche dei rami di abete con dei fiocchi e delle palline bianche. Nel salone invece è stato realizzato l’enorme pino di 270 cm con dei led bianchi, questo modello è presente sul sito di Dascanio e viene venduto a 960 euro.

L’albero è arricchito da centinaia di led colorati che possono essere addirittura gestiti attraverso un’applicazione sullo smartphone. Ogni fila da 100 di questi led costa 45 euro. Considerando anche tutte le altre luci e addobbi, circa 2mila lucine, ha speso un totale di 900 euro.

Sono state poste alla base dell’albero tre grosse lettere di palline colorate, sono le iniziali di Fedez, Chiara e Leone. Il loro prezzo è di 99 euro cadauna.

Ecco l’albero nella casa dei Ferragnez, vi piace?