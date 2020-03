Natalia Titova spiega perché ha lasciato Ballando con le stelle: colpa di una malattia Natalia Titova, la splendida insegnante di Amici di Maria De Filippi, spiega perché ha lasciato Ballando con le stelle, la ballerina ha una malattia. La storia

Natalia Titova rompe il silenzio e spiega per quale motivo ha lasciato in anticipo il suo ruolo di insegnante e ballerina nel corpo di Ballando con le stelle. La bellissima ballerina, attualmente insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha confessato di avere una malattia che l’ha costretta a dire basta

“La malattia è peggiorata, ecco perché ho lasciato Ballando. Questo problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso di ballare un po’ prima del previsto: sentivo che meglio di così non potevo fare, e che da quel momento in poi sarebbe solo stato peggio. È come decidere di andare via un’ora prima piuttosto che dieci minuti dopo.

Sono nata con un problema al ginocchio, una osteomielite e i dottori mi avevano vietato qualsiasi tipo di sport. Da piccola ho rischiato di perdere la gamba. Ho fatto di tutto grazie a mio padre e a mia madre: ginnastica ritmica, pallavolo, nuoto, danza.

Mi è dispiaciuto, ma non volevo peggiorare davanti al pubblico italiano che mi guardava. Volevo finire quando stavo ancora al top e credo che tutti gli sportivi la pensino così. Sapevo che più di quello non avrei potuto dare. La decisione è stata veramente dura, ma ero consapevole che sarebbe stato meglio smettere in quel momento“

Attualmente, Natalia Titova insegna nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma questo ruolo non la costringe a ballare ed eseguire del tutto le coreografie. La confessione è avvenuta ormai qualche tempo fa nel salotto di Caterina Balivo

In quell’occasione la ballerina ha anche raccontato dell’amore per Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto. I due si sono conosciuti proprio nel programma di Milly Carlucci:

“Tra me e Massimiliano c’è stata fin da subito una certa sintonia. A casa lui è un bambino, gioca molto con le nostre figlie. A volte cerca però di essere autoritario. Terzo figlio? Per ora basta, Massimiliano vale come due bambini”