Natalie Portman e Benjamin Millepied si sono lasciati dopo 11 anni insieme e due figli

Nel corso delle ultime ore il magazine ‘Us Weekly’ ha lanciato una clamorosa notizia in merito a Natalie Portman e Benjamin Millepied. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che i due abbiano deciso di separarsi dopo 11 anni insieme e due figli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Natalie Portman e Benjamin Millepied non sono più una coppia. A rendere pubblica la notizia è stato il magazine ‘Us Weekly’, secondo cui l’attrice e il ballerino avrebbero preso la decisione di separarsi dopo un tradimento di lui. Come già anticipato, Natalie Portman e Benjamin Millepied si separano dopo 11 anni d’amore, coronato dalla nascita di due figli: Aleph e Amalia.

Stando a quanto riporta il noto magazine, pare che Benjamin Millepied abbia tradito l’attrice con una ragazza 25enne, Camille Etienne. Si vocifera che all’inizio la Portman avrebbe perdonato a suo marito il tradimento, soprattutto per il bene dei figli.

Con il passare dei giorni, però, l’attrice non ha sopportato il gesto di suo marito ed avrebbe quindi preso la decisione di divorziare. Il magazine ‘Us Weekly’ ha rivelato che Natalie Portman avrebbe scoperto la relazione extraconiugale di suo marito Benjamin Millepied lo scorso marzo, mentre la decisione di divorziare è arrivata negli ultimi giorni. Nonostante ci sia ancora stata una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati, la notizia sembra essere certa e sta diventando sempre più insistente.

Come già anticipato, Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno deciso di rimanere in silenzio e di non commentare l’ondata mediatica che li ha travolti in questi giorni. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’attrice e il ballerino decideranno di rivelare quanto accaduto in questi ultimi mesi.