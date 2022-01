Tra gli ultimi ingressi nella casa del Grande Fratello VIP 6, abbiamo anche quello di Nathalie Caldonazzo, showgirl e attrice, che ne è già diventata una delle protagoniste indiscusse. Soprattutto dopo l’ultima puntata dove si è lasciata andare a dichiarazioni sul rapporto con il padre e quello con Massimo Troisi.

Come dichiarato dall’attrice stessa Massimo Troisi è stato il suo grande amore, pur essendo durato poco. Il loro incontro è avvenuto in un ristorante, come racconta Nathalie, durante il quale lei non era attratta da Troisi. In seguito i due si sono rivisti e grazie ad un invito per un caffè la Caldonazzo ha dichiarato di aver avuto modo di rivalutare l’attore e di trovare in lui una persona affascinante.

Nel suo racconto Nathalie ha aggiunto anche quelli che sono particolari delicati sulla malattia e sul problema al cuore di Troisi. Ha confessato di averlo accompagnato a Houston dove gli fu comunicato dal medico di doversi operare d’urgenza.

Nathalie svela un aneddoto sul passato di Massimo Troisi

Un intervento che purtroppo non andò a buon fine e che Nathalie dovette comunicare a Massimo, nonostante all’epoca avesse solo 25 anni. L’attrice lasciandosi trasportare dai ricordi ha ammesso che Troisi si è negato ad un trapianto di cuore, dopo aver fatto ritorno in Italia con le bombole d’ossigeno, per poter girare il film IL POSTINO, e per poterlo fare con il suo cuore. A detta di Nathalie quella per Troisi fu una decisione fatale, in quanto il suo cuore arrivò a non reggere più e a portalo alla morte poco dopo il compleanno di lei.

Ancora oggi la Caldonazzo dichiara di avvertire la mancanza di Troisi come persona e come essere umano e che non è più la stessa persona senza di lui.