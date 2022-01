Nathalie Caldonazzo: le sue parole su Alex Belli mettono in crisi Delia

Pur essendo uscito dalla casa Alex Belli con Delia che invece ha fatto il percorso inverso, la loro difficile storia d’amore continua a far discutere all’interno e all’esterno della casa del Grande Fratello VIP. Tra le mura di Cinecittà ogni concorrente sembra avere una propria idea e opinione sull’intera questione. Ognuno di loro inoltre sembra aver essersi schierato tra i due coniugi e il terzo incomodo Soleil.

Nelle ultime ore, è nata un’ulteriore discussione con Manila Nazzaro che ha cercato di far ragionare Delia sulla questione dell’indipendenza di una donna dall’uomo. Poi è intervenuta anche Nathalie Caldonazzo che tra le righe ha fatto capire a Delia che da fuori le persone sono arrivate a pensare che i due fossero d’accordo nel mettere in piedi un teatrino del genere.

Fonte: web

“Magari all’inizio avevate un accordo… Questo è quello che si dice…” – ha spiegato Nathalie Caldonazzo, cercando di far capire a Delia che anche lei ha la sua parte di colpe in tutta questa storia, ma la donna non ha reagito bene, alterandosi subito per l’accusa velata: “Ma stai scherzando?! Ma dove vivi te, forse non hai visto tutto quello che è successo”.

Inoltre la Caldonazzo ha avuto da ridire anche su Alex Belli, a pochi giorni dall’ingresso in casa della moglie, Delia Duran. Alex non l’ha presa bene ed ha commentato da fuori: “Ti invito a pesare le parole e chiedermi scusa”.

Una frase quella di Nathalie che sembrano condividere anche i fan. Infatti è difficile non pensare che Delia sia stata comunque al gioco per popolarità e per poter avere l’ingresso in casa assicurato. Vedremo se nella puntata di questa sera Alfonso Signorini tratterò l’argomento. Viste le vicissitudini degli ultimi giorni è quasi scontato. Anzi non è da escludere nemmeno l’ingresso in casa di Alex Belli pronto ad avere un faccia a faccia con la moglie Delia dopo i dubbi sul loro rapporto dei giorni scorsi.