Sorpresa non proprio carina fatta dal Grande Fratello Vip ieri sera a Nathaly Caldonazzo. In occasione della Festa di San Valentino il GF ha offerto un faccia a faccia tra lei e l’ex fidanzato Andrea Ippoliti, lasciato alcuni anni fa dopo le vicende accadute a Temptation Island.

La Caldonazzo alla vista di Ippoliti è letteralmente sbiancata non facendo mistero che l’incontro non gli faceva piacere.

“Sei un pagliaccio che ancora vieni qua…mi ha squarciato l’anima questa storia…Due anni sono stata a casa…” – ha esordito Nathaly.

La donna è un fiume in piena e mostra di aver sofferto molto per la fine di questa storia arrivando a dire parole molto forti: “È come se mi avesse buttato l’acido in faccia…Grande dolore…È una persona morta per sempre…” – le sue parole.

Fonte: Mediaset

Andrea ha precisato che ha voluto incontrarla per chiarire alcune faccende visto che ultimamente nella casa ha ricevuto alcuni attacchi. Nei miei confronti hai rivolto offese ripetute di basso livello…”.

Alfonso Signorini ha chiesto scusa a Nathaly Caldonazzo

Ad un certo punto Alfonso Signorini vedendo Nathaly visibilmente agitata e infastidita ha deciso di intromettersi capendo di aver commesso un errore avendo organizzato questo incontro.

“Ho cercato di farvi parlare, ma vedo che ci sono delle ferite ancora aperte…Ti chiedo scusa personalmente, non volevo riaprire questa ferita…” – ha detto Alfonso scusandosi pubblicamente con la donna.

Nathaly Caldonazzo al GF Vip 6 ha poi dichiarato di aver messo una pietra sopra su questa storia ormai da diverso tempo ribadendo il fatto di non avere il minimo interesse di riallacciare i rapporti.

Insomma un po’ uno scivolone da parte degli autori che proprio nella notte di San Valentino organizzano un incontro non intuendo la ferita ancora aperta che Nathaly ha con sé.