Come da tradizione, tutti i fuoriusciti dal Grande Fratello VIP sono ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. Ospite in studio c’è stata Nathaly Caldonazzo che ha finalmente spiegato cosa ha detto nella casa di Cinecittà.

Alessandro Basciano, infatti, l’ha accusata duramente di aver pronunciato frasi razziste e lei si è così difesa:

Al GF rifarei tutto quello che ho fatto, anche se ho pagato un po’ la verità. Mi hanno detto razzista, ladra e cose molto forti. Razzista io? Da parte di mia madre ho tutte le razze del mondo. Ho soltanto sbroccato dopo che mi hanno accusata di essere una ladre. Il mio scivolone è aver detto che ‘nemmeno avessi fatto quella cosa lì con 10 persone di colore’. Non ho detto cose contro le persone nere. Dopo che mi hanno accusata di aver rubato ho fatto un paragone con il farlo con 10 uomini neri, usando termini più coloriti per descrivere l’azione.

E sugli zingari cosa ha realmente detto? Sono davvero protette le principesse? Lei ha spiegato:

Sugli zingari ho detto ‘nemmeno gli zingari’, ma non ho mai detto che le principesse sono zingare protette dagli zingari. Basciano mi accusa di falsità. Ripeto che l’unico scivolone è stato quello dei ragazzi neri. Quindi non sono razzista e nemmeno una ladra. Mi hanno dipinta come un mostro e mi hanno messa alla gogna.

Alessandro Basciano ha reagito molto duramente in puntata sfogandosi con queste parole: “Tu neghi quello che hai detto. Dici cose brutte e poi le neghi. Io per accontentarti dico che finisce qui. Vergognati perché hai detto tutto. Anzi ha pure detto che sono violento con le donne e questo ha portato tanti problemi.”

E ancora:

Ti stanno tutelando qui e ti va di cu** e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa. Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette. Non farmi passare per bugiardo, che non te le vogliono far uscire, perché tu le hai dette tutte e guardami negli occhi. Ti devi vergognare ed è tutto registrato, io nella led ti avevo anche tutelato. Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie?