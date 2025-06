“Ne ha cambiata un’altra” Stefano De Martino e la ex fidanzata famosa beccati al concerto della famosissima

La serata di ieri a Milano ha visto oltre 70.000 fan accorrere per assistere al concerto di Dua Lipa, una delle figure più influenti della musica pop contemporanea. L’evento, che ha attirato un pubblico entusiasta, ha avuto come ospite un personaggio di spicco: Stefano De Martino. L’ex ballerino e conduttore televisivo non è passato inosservato, soprattutto per la sua compagnia, che ha suscitato grande interesse.

Presenti tra il pubblico c’era Gilda Ambrosio, stilista di fama, la cui presenza con De Martino ha immediatamente catturato l’attenzione. I due, già noti per essere stati avvistati insieme in diverse occasioni, hanno suscitato un’ondata di speculazioni riguardo a un possibile riavvicinamento. La loro prima apparizione pubblica risale all’inizio del 2018, ma gli avvistamenti recenti hanno riportato in auge i pettegolezzi su un presunto ritorno di fiamma. Durante il concerto, alcuni video condivisi sui social media mostrano De Martino e Ambrosio in atteggiamenti affettuosi mentre si dirigono verso l’area VIP dell’evento, alimentando ulteriormente le voci su una relazione più profonda di una semplice amicizia.

La storia tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Il legame tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ha iniziato a farsi notare nel 2018, in un periodo in cui De Martino si trovava in una fase di transizione dopo la sua relazione con Belén Rodríguez. Negli anni successivi, i due sono stati avvistati insieme in vari contesti, ma senza mai confermare ufficialmente una relazione. Tuttavia, la complicità mostrata durante gli ultimi incontri ha riacceso l’interesse dei media e dei fan. In particolare, l’avvistamento a Miami con il figlio Santiago ha suggerito che ci possa essere di più oltre a un semplice rapporto di amicizia. La loro presenza in un contesto familiare ha fatto pensare a un possibile riavvicinamento, con immagini che parlano di affetto e vicinanza.

Recentemente, De Martino e Ambrosio sono stati nuovamente avvistati insieme in un locale di Milano, confermando le voci di una relazione che potrebbe essere tornata a fiorire. Le apparizioni pubbliche, unite a momenti di intimità condivisi sui social, hanno fatto sì che il pubblico e gli esperti di gossip rimanessero con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi. Con la loro storia che sembra riprendere vigore, i fan sono ansiosi di scoprire come evolverà la situazione tra i due.

Chi è Gilda Ambrosio

Nata a Napoli il 20 gennaio 1992, Gilda Ambrosio è una designer e imprenditrice che ha conquistato il panorama della moda internazionale. Dopo aver conseguito la laurea in Fashion Design presso l’Istituto Marangoni di Milano, ha co-fondato nel 2016 il marchio The Attico insieme a Giorgia Tordini. Il brand ha rapidamente guadagnato notorietà per il suo stile audace e glamour, diventando un punto di riferimento nel settore. Celebrità di alto profilo indossano le sue creazioni, contribuendo a consolidare la sua reputazione come una delle stiliste più influenti del momento.

Ambrosio è anche un’influencer molto seguita, riconosciuta per il suo impatto nel mondo della moda e della comunicazione. Nel 2018, è stata inclusa nella lista BOF 500 e nella lista Forbes “30 Under 30 Europe”, a testimonianza del suo talento e della sua capacità di innovare. Con una carriera in continua ascesa e un forte seguito sui social media, Gilda Ambrosio rappresenta un esempio di successo nel panorama contemporaneo della moda. La sua vita professionale e personale continua a suscitare interesse, specialmente con le recenti speculazioni riguardo alla sua relazione con Stefano De Martino.

Dua Lipa e il suo concerto a Milano

Dua Lipa, con il suo straordinario talento e carisma, ha incantato il pubblico di Milano durante la sua performance. La cantante ha presentato un repertorio di successi che ha tenuto i fan incollati ai loro posti, creando un’atmosfera di festa e celebrazione. L’evento non è stato solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo che ha messo in risalto la sua versatilità e il suo stile unico. Tra i momenti più apprezzati, un omaggio a Raffaella Carrà ha suscitato l’entusiasmo generale, con il pubblico in visibilio per l’incredibile esibizione.

Il concerto ha rappresentato un’importante tappa del tour di Dua Lipa, confermando la sua posizione di leader nel panorama musicale globale. La serata ha non solo coinvolto i fan, ma ha anche attirato l’attenzione dei media per la presenza di vari VIP, rendendola un evento da ricordare. La combinazione di musica di alta qualità e presenza di celebrità ha reso la serata memorabile, consolidando ulteriormente il legame tra Dua Lipa e il suo pubblico. Con la sua energia contagiosa e il suo stile inconfondibile, la cantante ha dimostrato ancora una volta di essere una delle artiste più amate del momento.