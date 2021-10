Nego Do Borel, il ragazzo accusato di aver violentato Dayane Mello, è vivo ed è stato ritrovato in un motel

Nego Do Borel, l’uomo accusato di aver violentato Dayane Mello in un reality brasiliano mentre lei non era cosciente, è stato ritrovato vivo in un motel. Il rapper brasiliano era scomparso 24 ore fa e la mamma temeva il peggio.

Dopo essere squalificato dal reality in cui era coinquilino con Dayane Mello aveva lanciato un messaggio social negando lo stupro e spiegando di aver pensato al suicidio.

A darne notizia per primo è stato il portale DireGiovani. Sul sito è stato scritto testualmente:

La polizia brasiliana ha aperto un’indagine sulla scomparsa di Nego Do Borel, cantante ed ex concorrente del reality A Fazenda accusato di molestie e presunto stupro ai danni di Dayane Mello. A sporgere denuncia la madre di Nego che nella sera di lunedì scorso si è recata in un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro preoccupata per il suo stato di salute. Secondo quanto emerso, avrebbe raccontato che il figlio è depresso e che avrebbe chiamato alcuni amici come “ultimo” saluto prima della scomparsa. Da quanto si apprende, Nego sembra essere stato avvistato a Itacuruçá, sul litorale di Rio.

Ora la madre ha confermato di aver trovato il cantante vivo e vegeto in un motel dove si sarebbe allontanato volontariamente per fuggire dal clamore mediatico. Una sua sorella ha negato ogni stupro e ha spiegato:

Mio fratello per quanto ne so non ha mai avuto problemi con l’alcol, con le medicine o altro, per cui credo si sia allontanato per disperazione, la gente sta solo giudicando. Prima di partecipare al reality gli ho chiesto se fosse pronto, lui ha detto di si, ma non è stato convincente. L’accusa di stupro? Un’accusa di stupro è grave, non si può parlare di questo, non è stato uno stupro.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: