“Nel nostro ospedale…” L’ospedale di Kate Middleton rompe il silenzio: cosa è successo davvero

Alcuni operatori sanitari della London Clinic hanno cercato di violare la cartella clinica della principessa Kate. Le informazione, molto preziose in questo momento frutterebbero diverse migliaia di sterline ai tre paramedici. Le notizie vere e false, sulle condizioni di salute della principessa hanno fatto il giro del mondo in questi mesi. La fame di dettagli coinvolge migliaia di persone e tutti sono in attesa di notizie vere e documentate.

sospensione per tre operatori sanitari della London Clinic

L’ intervento all’addome della principessa nei primi mesi dell’anno è ormai certo ma non si hanno notizie certe: né sul tipo di operazione subita, né sul post-operatorio. I pettegolezzi sono stati tanti. E tanti ce ne saranno ancora fino a quando Kate non risponderà personalmente ai numerosi interrogativi dei sudditi e di tutto il resto del mondo.

Il Daily Mail ha pubblicato la notizia sull’eventuale fuga di notizie e, successivamente sull’effettiva sospensione dei colpevoli. La clinica assicura che la privacy della casa reale è al sicuro e che i tre individui sono stati immediatamente individuati e sospesi.

“Nel nostro ospedale non c’è posto per quelli che tradiscono intenzionalmente la fiducia dei nostri pazienti o dei colleghi”.

Anche ai tempi dell’operazione alla prostata di re Carlo si era parlato di una fuga di notizie ma la dirigenza del London Clinic ha fermamente smentito tutte le voci.

La principessa allertata immediatamente delle possibili conseguenze si è rassicurata sull’allontanamento del personale coinvolto. Nessun commento ufficiale attualmente dalla famiglia reale.La principessa intanto conferma la sua apparizione pubblica dopo le vacanze di Pasqua, occasione in cui chiarirà le effettive condizioni cliniche. Smentirà inoltre alcune voci che circolano suo suo conto e sulla sua famiglia.

Auguriamo alla principessa Kate di avere una degenza serena. Ripsondere compiutamente a tutti i quesiti sorti negli ultimi mesi sulle questioni della Royal family sarà un’impresa difficile e faticoso. Intanto i colpevoli sospesi e probabilmente assicurati alla giustizia.

