Motivo di grande orgoglio per l’Italia e per il nostro cinema. Toni Servillo, 61enne attore originario della Campania, è comparso nella lista dei 25 migliori attori del ventunesimo secolo, redatta dalla testata giornalistica americana, New York Times. Il suo nome compare al fianco di mostri sacri del cinema come, ad esempio, Denzel Washington.

Quando si parla di classifiche legate al mondo del cinema e della musica, c’è sempre un po’ di scetticismo. Trattandosi di gusti soggettivi, quando qualcuno crea una propria classifica, è inevitabile che si creino dibattiti sulle posizioni.

Questo è proprio ciò che è successo dopo che due noti giornalisti del Times, hanno redatto a loro personale classifica di gradimento sui migliori 25 attori dal 2000 ad oggi. Come hanno specificato i due esperti, la lista è stata fatta senza nessuna particolare formula o metodo e che la loro classifica è soggettiva e potenzialmente scandalosa nelle sue omissioni.

Tanto clamore hanno suscitato, infatti, le esclusioni di alcuni tra i più famosi e premiati attori statunitensi. Tra tutti, ad esempio, non fanno parte della lista gente come Leonardo Di Caprio, Tom Hanks, Cate Blanchet, Maryl Streep e tanti tanti altri.

Credit: RICCARDO ANTIMIANI

Facendo riferimento anche soltanto ad un unica interpretazione, nella lista compaiono molti attori che non sono Americani. Tra questi, clamorosamente piazzato in ottima posizione, c’è il nostro Toni Servillo.

Toni Servillo alla settima posizione

Molti lo avranno conosciuto nella sua interpretazione nel ruolo di Jack Gambardella nel film “La Grande Bellezza“, il film orgoglio italiano e vincitore del premio Oscar nel 2014. Proprio quella magistrale interpretazione, oltre ai numerosi premi che già gli avevano fatto vincere, lo hanno fatto comparire in questa lista. E, tra l’altro, in una posizione di tutto rispetto, la settima.

Credit Video: clipit – Youtube

Il binomio che Toni ha creato insieme al regista Paolo Sorrentino ha portato entrambi a ricevere un successo planetario. Tanto da essere paragonati, ad esempio, a Martin Scorsese e Robert De Niro.

Un ennesimo riconoscimento per questo grande attore che, in questo caso, viene messo di fianco a giganti del cinema mondiale. Tra questi Nikole Kidman, Keanu Reeves, Daniel Day Lewis e molti altri.