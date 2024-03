“Nella mia vita io…” Nino D’Angelo, la clamorosa rivelazione sulla sua vita: riesce a parlarne solo ora

In lacrime il cantante Nino D'Angelo racconta che diventerà nonno per la sesta volta. Ma si rammarica del fatto che è stato un padre assente per i suoi figli

In lacrime il cantante napoletano dà una bella notizia a tutti i suoi fan. Nino D’Angelo diventerà nonno per la sesta volta. Una grande festa in famiglia per questo lieto annuncio che riguarda uno degli interpreti della canzone partenopea più amati di tutti i tempi. Cantante che, però, ha un rammarico: nella sua vita è stato un padre assente.

In occasione della sua intervista a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il cantante neomelodico ha raccontato di tutte le gioie della sua vita, ma anche dei tanti dolori provati sulla sua pelle.

Ha parlato a lungo della sua famiglia, la cosa più importante che ha. Ma anche del suo grande amore per la città di Napoli. Ha anche pianto ricordando la mamma venuta a mancare a 58 anni per un ictus.

“A breve, io e mia moglie festeggeremo 45 anni di matrimonio. Stiamo invecchiando insieme e siamo felici, sembriamo ancora due fidanzatini quando passeggiamo mano nella mano. Ci siamo sempre l’uno per l’altra“.

Nino D’Angelo nonno per la sesta volta, l’annuncio a Verissimo

Con queste parole il cantante neomelodico ha annunciato che avrà presto un sesto nipotino. Dalla relazione con Annamaria Gallo, il cantante ha avuto due figli, Antonio, nato nel 1979, e Vincenzo, nato nel 1983. E loro lo hanno reso nonno. Per ben sei volte, visto il bebè in arrivo.

“Diventerò nonno per la sesta volta. I miei nipoti, lo dico sempre, sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo. Sono un nonno migliore rispetto a come ho fatto il papà. Quando i miei figli erano piccoli ero tanto impegnato con il lavoro, a sviluppare la mia carriera. Quando dico loro che avrei potuto fare e dare di più, mi dicono che hanno capito i miei sacrifici, non sono arrabbiati, anzi, sono molto felici. Io, comunque, ho realizzato i miei sogni, nella mia vita ho fatto quello che sognavo da bambino“.