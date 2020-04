Chi è Thiago Ramos? Conosciamo meglio il fidanzato della mamma di Neymar Nadine Goncalves, la madre di Neymar, presenta il fidanzato 30 anni più giovane di lei ma chi è Thiago Ramos e cosa fa nella vita? Conosciamolo meglio

Thiago Ramos è un giovane gamer, influencer e Tik Toker con un passato da calciatore, diventato improvvisamente molto famoso. La sua improvvisa fama la deve alla sua nuova fidanzata: Nadine Gonçalves la madre del famoso calciatore Neymar. Molti si chiedono chi è questo ragazzo ventiduenne e noi abbiamo indagato per voi: conosciamo meglio il fidanzato della madre di Neymar.

Neymar all’anagrafe Neymar da Silva Santos Júnior, 28 anni, ha un bellissimo rapporto con sua madre, Nadine Gonçalves, 52 anni. E sembra avere un ottimo rapporto anche con il suo nuovo fidanzato, Thiago Ramos, 22 anni, che potrebbe essere tecnicamente definito il suo novo patrigno. La donna ha postato recentemente una foto di loro due teneramente abbracciati nel giardino e tutti hanno iniziato a chiedersi chi fosse quel bel ragazzo. Ebbene, il suo nome, come vi abbiamo già detto, è Thiago Ramos e non è proprio uno sconosciuto. Il giovane fidanzato della madre di Neymar ha un passato da calciatore anche se la fama l’ha raggiunta in un’altro settore.

Il ragazzo è un noto gamer e influencer su TiKTok dove ha tantissimi seguaci. Thiago Ramos fa parte di una delle squadre di Esports più forti del Brasile, il 4K Easy Game. Il ragazzo è anche uno sportivo che ama la palestra (diciamo che si vede) ed è molto seguito sui social.

Adesso che ha conquistato il cuore della madre di un grande campione, Thiago Ramos ha fatto incuriosire molti che hanno cercato informazioni su di lui on line. La sua giovane età non sembra essere un problema per il calciatore del Paris Saint-Germain che si è fatto immortalare accanto a lui in una foto. Neymar si trova in Brasile, non molto distante da Rio de Janeiro, nella sua villa extra-lusso di Magaratiba.

Sua madre, Nadine Goncalves, è separata da suo padre, 55 anni, e sembra essere rinata grazie all’amore del fidanzato di 30 anni più giovane di lei. Sopra la foto di loro due la dona ha scritto:

“Ci sono cose che non si possono spiegare ma solo vivere”.

Volete sapere cosa ne pensa Neymar? Lo dice lui stesso… postando una story su Instagram in cui ha scritto:

“Sii felice, mamma. Ti voglio bene”.