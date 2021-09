Niccolò Centioni, l'ex Rudi de I Cesaroni, potrebbe tornare in tv? L'attore lancia un appello ad Alfonso Signorini

Settembre è il classico mese dei nuovi inizi e dei ritorni, proprio in questi giorni non si fa altro che parlare dell’inizio della nuova stagione del Grande Fratello VIP, al timone, anche quest’anno, il direttore di Chi, Alfonso Signorini.

In questi giorni, c’è stato anche un gran ritorno, quello delle polemiche tra i due protagonisti della vecchia fiction di Canale 5, I Cesaroni. Parliamo, ovviamente, di Micol Olivieri (nella serie TV Alice) e Niccolò Centioni, alias Rudi.

I due hanno ripreso delle discussioni social per vecchi episodi del passato, la lite è assolutamente degenerata e tra insulti e frecciatine i due non sembrano intenzionati a far pace.

Ora, però, quel che non è sfuggito al grande pubblico è il trash che questa storia potrebbe creare nella casa del Grande Fratello VIP. A volerci entrare sembra essere proprio Niccolò Centioni che ha condiviso un appello di una sua fan sui suoi profili social.

Comunque – scrive una fan – se Alfonso Sigorini fosse sul serio furbo avrebbe piazzato Niccolò Centioni nel cast del GFVIP e reparto tutto per un confronto epico vs Micol. Ma no, moriamoci gente sconosciuta.

L’attore non ha perso tempo e ha ricondiviso il tweet inviando i follower a taggare proprio il conduttore del programma. Chissà, lo vedremo davvero di nuovo sul grande schermo? Staremo a vedere