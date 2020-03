Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, positivo ai test per il Coronavirus COVID-19 Il conduttore Nicola Porro è risultato positivo ai test per il Coronavirus COVID-19 e Quarta Repubblica non andrà in onda; ecco come sta il giornalista

Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, è stato trovato positivo ai test per il Coronavirus COVID-19. I vertici di Mediaset hanno deciso di fermare il programma condotto da lui per almeno 2 settimane. Saranno fermati anche i colleghi di Nicola Porro e messi in quarantena.

La notizia è rimbalzata su tutti i giornali. Il conduttore di Quarta Repubblica è risultato positivo al Coronavirus ed è stato costretto a fermarsi e chiudersi dentro caso. Mediaset ha sospeso il programma per almeno 2 settimane. Nicola Porro ha voluto tranquillizzare i suoi sostenitori e ha deciso di fare un video e raccontare come sta e cosa è stato fatto per lui e per i suoi collaboratori.

“Mi sono beccato il virus. Ho fatto un tampone e risulta positivo e quindi per i prossimi almeno 14 giorni dovrò stare in isolamento. Ovviamente lo faccio seguendo tutte le procedure che i medici dello Spalanzani, molto bravi e rigorosi, mi hanno spiegato”.

Poi Nicola Porro ha voluto spiegare cosa stanno facendo i medici per lui e quali sono le procedure seguite nel suo caso:

“Verro contattato dalla Asl e sarà sotto monitoraggio sopratutto per questa tosse che mi è improvvisamente arrivata insieme al virus”.

Il giornalista ha poi cercato di ripercorrere le ultime due settimane per capire dove abbia potuto prendere il virus, senza però trovare alcuna risposta:

“Negli ultimi 15 giorni non mi sembra di aver fatto nulla di particolarmente incasinato, anzi sono stato molto attento eppure il virus me lo sono beccato”.

Nicola Porro ha chiesto poi scusa ai colleghi, costretti a rimanere a casa in quarantena:

“Mi dispiace sopratutto per i colleghi i tanti colleghi con cui abbiamo lavorato a Quarta Repubblica che forse non si sono beccati il virus, me lo auguro, ma si sono beccati la quarantena, da oggi per 14 giorni saranno a casa. Per loro, a parte la seccatura, è un problema da tutti quanti i punti di vista. Mi scuso con tutti loro che inevitabilmente subiranno questa procedura”.

Il presentatore ha poi puntualizzato:

“C’è poco da dire, è una brutta influenza (…) è molto peggio di una brutta influenza”.

Sconosciuta, dunque, la fonte del contagio purtroppo:

“Io ancora non ho ben capito come sono riuscito a beccarmi il virus”.

In conclusione, Nicola Porro, ha voluto tranquillizzare sul suo stato di salute ma ha esortato i cittadini a comportarsi in modo responsabile per tutelare le persone più fragili.