Nicola Porro è ancora positivo al Coronavirus: nessun sintomo ma tampone positivo Nicola Porro è ancora positivo al Coronavirus: il conduttore spiega la situazione su Instagram, le sue condizioni sono buone ma il tampone è ancora positivo

Nicola Porro è ancora positivo al Coronavirus, il conduttore di Quarta Repubblica non è ancora guarito: nonostante le sue condizioni di salute siano buone il tampone non ha ancora dato esito negativo. A far sapere la situazione è stato proprio il giornalista in persona

Su Instagram il giornalista si è mostrato sorridente e sereno, pare che non stia più male come i giorni scorsi e non abbia più i fastidiosi sintomi che tutti ormai conosciamo del COVID-19. Ovviamente il programma non potrà riprendere questa settimana, e slitta a data da destinarsi

“Sto bene, da una settimana non più alcun sintomo. Ma il tampone è ancora positivo. Sono ancora per un po’ a casa, bisogna avere pazienza. Aspettiamo di vedere il tampone negativo. Il primo per me non è andato bene.” spiega Nicola Porro

Solo qualche settimana fa il conduttore stava molto peggio, in diretta con Barbara Palombelli si è mostrato molto bianco in volto e con evidenti tossi che non riusciva a trattenere. Sperava di essere guarito vista la guarigione, ma non è così

“Ho sofferto, in alcuni giorni di temperatura intensa ho sbarellato. Il momento peggiore arrivava la sera, quando dopo le 18 la febbre saliva sempre fino a 39 e finivo in uno stato semi-comatoso“. queste le sue parole ai microfoni di Stasera Italia

Tuttavia potremmo sperare che non ci sia nulla di cui preoccuparsi, in casi di infezione è normale che anche se se ne vadano sintomi e febbre il virus circoli ancora in corpo. Siamo sicuri che Nicola Porro tornerà in forma perfetta tra qualche giorno