Nicola Savino non ha un dito: ecco perché

Nicola Savino è uno dei due opinionisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il conduttore e speaker radiofonico fa coppia con Vladimir Luxuria e insieme a Ilary Blasi stanno regalando numerosi siparietti.

Come nella scorsa puntata che è stata la semifinale del programma. Carmen Di Pietro è stata chiamata in zona nomination per fargli mettere in pratica le sue capacità di oracolo e di prevedere il futuro leggendo semplicemente il palmo della mano.

La prima è stata Vladimir Luxuria con Carmen che gli ha parlato di un matrimonio. Poi è toccato ad Ilary Blasi che presto diventerà nonna.

Ed infine è arrivato il momento di Nicola Savino che a quanto pare ben presto riceverà una bella sorpresa: “Qualcuno ti manderà dei fiori, tanti fiori” – gli ha urlato Carmen.

Ma nel mostrare la mano a Carmen in molti si sono accorti che al conduttore manca una parte di un mignolo. Anche Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di ironizzare.

In molti si stanno chiedendo quindi come mai Nicola Savino non ha un dito. A svelarlo fu proprio lui qualche tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin. Nicola svelò di esser stato vittima di un caso di malasanità.

“Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il dito. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito. Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono” – l’ammissione di Nicola.

Per lui inizialmente non fu facile tanto che agli esordi in tv usava un arto finto. “Per me è stato un complesso per i primi anni di tv- ha aggiunto -. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto” – ha detto.