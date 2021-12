Torniamo a parlare di Nicola Vivarelli, che in molti conoscono come Sirius. L’ex cavaliere del trono Over di UeD ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto.

Fonte Instagram

Nicola ha raccontato agli ascoltatori gli ultimi accadimenti della sua vita: “È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

Come ormai già tutti sanno Nicola, è un appassionato di astronomia, non per niente si fa chiamare Sirius, e parla proprio di questo suo grande amore rivelando: “A tutti noi incuriosisce un po’ sapere cosa c’è nell’universo, quindi ho i miei libri, studio. Il mio soprannome, Sirius, indica la stella più luminosa del cielo. Sicuramente è il mio nickname più appropriato”.

Fonte Instagram

Progetti per il futuro: “Sicuramente andare a Napoli per finire i miei corsi di aggiornamento e imbarcarmi. Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile, ma non nego che mi piace molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda”. Ma il marinaio ha un sogno nel cassetto e non ha riserve nel rivelarlo. Vorrebbe partecipare a un reality e sogna L’Isola dei Famosi.

A tal proposito dice: “Sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione. Mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”. Poi svela un retroscena inaspettato sul GF Vip. Nei mesi scorsi per lui si è aperta l’opportunità di un ritorno in Tv. Ma Nicola non è riuscito a cogliere questa opportunità: “Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip. Per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte”.