Nicolas Vaporidis, sapete chi è la sua ex moglie? È molto famosa

Nicolas Vaporidis è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore fin da subito si è fatto apprezzare dal pubblico a casa a discapito dei colleghi che all’inizio non lo vedevano di buon gusto.

Nicolas ha comunque stretto dei rapporti molto intensi di amicizia sull’isola, soprattutto con Edoardo Tavassi. Amicizia che non ci sono dubbi durerà anche fuori dal contesto televisivo.

Della vita privata attuale del Vaporidis si sa poco. Ufficialmente il naufrago al momento è single e nemmeno sull’isola è riuscito a trovare l’anima gemella. In passato però si annoverano diversi flirt con personaggi famosi del mondo dello spettacolo oltre ad un matrimonio.

Ebbene si, Nicolas è stato sposato con un volto noto del mondo dello spettacolo. Tra i suoi flirt si annoverano storie con Cristiana Capotondi durata solo un anno dal 2006 al 2007. E poi Ilaria Spada fino alla conoscenza con Giorgia Surina.

Fonte web

I due sono convolati addirittura alle nozze nel 2012 con rito civile a Milano e poi a Mykonos in Grecia. Il loro matrimonio purtroppo non è durato tanto. Si sono infatti lasciati dopo soli 2 anni e dalla loro unione non sono nati figli.

A quanto pare tra i due è finita perché si sono accorti che entrambi non provavano più quel sentimento. Alla base della rottura quindi nessun tradimento o scappatella extraconiugale.

Nicolas non si è mai pentito della scelta ed ha sempre difeso la relazione.

Ma conoscete Giorgia Surina? Oggi è una famosa speaker radiofonica e in passato è stata anche una famosa attrice volto noto di diverse fiction di successo.

Giorgia l’abbiamo vista in Un medico in famiglia, Il commissario Nardone, Don Matteo, Non dirlo al mio capo e RIS – Delitti imperfetti. Tutte fiction che sono state molto seguite nel corso degli anni.