Nicole Grimaudo mamma per la seconda volta. Come si chiama il piccolo?

Nicole Grimaudo mamma per la seconda volta. La bella e brava attrice italiana, infatti, ha dato alla luce il suo secondogenito. Come il primo figlio, Pietro, venuto al mondo nel 2014, Nicole ha avuto un altro maschietto dal marito Francesco, giornalista Rai. Anche se non conosciamo ancora il suo nome.

Mamma per la seconda volta: a dare l’annuncio del lieto evento non sono stati i diretti interessati, ma il settimanale Diva e Donna. Il giornale ha infatti scattato alcune foto della neo mamma mentre usciva dalla clinica dove è nato il secondogenito.

Insieme a Nicole Grimaudo, il marito Francesco, giornalista Rai che non ama molto le luci della ribalta, come del resto non le ama nemmeno l’attrice, sempre molto riservata. Immortalato anche il piccolo Pietro, primogenito della coppia.

Non conosciamo il nome del secondogenito di Nicole e Francesco. Sappiamo solo che è un maschietto, proprio come Pietro, nato dall’unione della coppia nel 2014. Ma nient’altro: avendoli fotografati fuori dalla clinica, presupponiamo che stiano tutti bene.

Del resto la vita privata di Nicole è sempre stata preziosa per lei. Sappiamo che è una bravissima attrice (avete visto la fiction Gli orologi del Diavolo) e l’abbiamo spesso vista negli spot tv con Giorgio Pasotti.

Nicole Grimaudo mamma: chi è Francesco?

Francesco e Nicole stanno insieme dal 2012, da quando l’attrice e il giornalista, entrambi siciliani, si sono innamorati. Pare che i due si conoscessero fin da bambini. Si sono persi di vita e poi si sono incontrati tempo dopo al matrimonio di un’amica a Caltagirone. Il posto allo stesso tavolo è stato il Cupido della situazione.

Galeotto fu il matrimonio. In un anno e mezzo si sono sposati e hanno avuto il primo figlio, nato nel 2014. A sei anni di distanza il secondo bambino. Del quale primo o poi scopriremo anche il nome, quando la famiglia vorrà condividere con noi questa informazione.