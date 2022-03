L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato conferma lo scoop lanciato qualche tempo fa: è in dolce attesa per la prima volta

Una felicità infinita quella di Nicole Mazzoccato, che da qualche mese ha scoperto di essere in dolce attesa per la sua prima volta. A donarle questa gioia è stato Armando Anastasio, calciatore napoletano con il quale la modella e attrice convive da circa un anno. L’annuncio della gravidanza, come spesso accade in questi casi, è arrivato sui social network.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

In realtà già qualche giorno fa era uscito uno scoop riguardante la presunta gravidanza dell’ex volto di Uomini e Donne. A lanciarlo era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue Instagram Stories aveva pubblicato delle foto di Nicole con un evidente pancino.

Per qualche tempo non è arrivata però alcuna conferma dai diretti interessati, fino a ieri.

Nel tardo pomeriggio, infatti, sull’account Instagram dell’ex corteggiatrice sono apparse delle meravigliose fotografie che la ritraggono insieme al suo fidanzato Armando, nelle quali il protagonista assoluto era appunto il pancino ormai ben visibile.

In didascalia, poi, Nicole ha espresso a parole tutta la sua gioia, spiegando anche il perché ha voluto aspettare così tanto prima di gridare al mondo questa lieta notizia. Ecco le sue parole:

Saremo presto in 4!!!!! 👨‍👩‍👦🐈 Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo.. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese.. Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole.

Chi è Nicole Mazzoccato

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Nata a Belluno nel 1990, Nicole Mazzoccato è diventata famosa nel 2015, quando ha partecipato come corteggiatrice al programma di Canale 5, Uomini e Donne.

In quell’occasione aveva iniziato una relazione con il tronista Fabio Colloricchio, che l’aveva scelta, con cui è restata fino al 2019.

Dopo l’esperienza al dating show, Nicole ha iniziato a lavorare come attrice, comparendo anche in fiction di alto livello come Don Matteo e Che Dio ci Aiuti.

Credit: nicolemazzoccato – Instagram

Circa un anno fa ha conosciuto e si è innamorata perdutamente del calciatore napoletano Armando Anastasio. I due oggi convivono in Friuli Venezia Giulia e sono pronti a coronare il loro amore con un bel bebè.