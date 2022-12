Nicole Murgia, sapete chi è il suo ex marito? Un calciatore famoso

Nicole Murgia è stata una delle ultime concorrenti entrate nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice all’interno delle mura di Cinecittà ha trovato anche una sua vecchia fiamma Andrea Maestrelli con cui ha avuto un flirt la scorsa estate.

Nicole oggi ha 29 anni ma fin da bambina si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Ha esordito infatti da giovanissima nella fiction Don Matteo. Oggi è mamma di due splendidi bambini nati dal matrimonio ormai finito con un calciatore molto popolare.

Fonte: Endemol

Nicole è stata infatti per ben 9 anni la compagna di Andrea Bertolacci, centrocampista italiano attualmente svincolato che ha militato anche in squadre molto blasonate come Milan e Genoa. La coppia si è sposata nel 2015, poi nel 2017 e nel 2019 sono nati Lucas e Matias. Purtroppo le cose si sono complicate negli ultimi anni fino ad arrivare alla separazione.

Nicole tra l’altro ha anche in casa una persona molto legata al mondo del calcio. Suo fratello Alessandro è un centrocampista della Spal molto promettente.

La scorsa estate poi Nicole ha avuto un flirt con Andrea Maestrelli che oggi ha ritrovato in casa. Lei stessa nel corso di una conversazione con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli ha svelato il perché tra i due poi la cosa non ha funzionato.

“Caratterialmente non andiamo d’accordo. Siamo uguali, tutti e due istintivi, un po’ permalosi. Non ci siamo proprio presi caratterialmente. Poi io fondamentalmente non ero pronta, non avevo la testa e lui neanche. Non era il momento” – ha ammesso.

Vedremo se in casa ci sarà un ritorno di fiamma tra i due. Intanto però Nicole sembra aver messo gli occhi addosso a Daniele Del Moro.

La ragazza ha confessato di esser rimasta affascinata dal carattere del ragazzo ma che non vuole comunque intromettersi nella conoscenza che c’è in atto tra Daniele e Oriana. “Io non voglio trovarmi in una situazione dove creo dei fastidi” – ha detto l’attrice.