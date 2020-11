A men di 48 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, Stefano Bettarini fa già parlare di sé. I flirt avuti con Dayane Mello e probabilmente con Elisabetta Gregoraci mettono in subbuglio la fidanzata Nicoletta Larini.

La ragazza, felicemente fidanzata con Bettarini dal 2017, ha deciso di difendere il suo ragazzo dalle accuse del gossip. Nicoletta Larini ha parlato con Giornalettismo e ha spiegato qual è il suo pensiero in merito.

La vita di Stefano mi interessa dal 16 maggio 2017 a oggi, da quando è il mio compagno. Tutto quello che riguarda la sua vita, il suo passato.

Il flirt con Elisabetta Gregoraci risale al lontano 2007, mentre Dayane Mello avrebbe già chiarito che con Stefano ci sarebbe stato solo un rapporto occasionale, nulla di più. Sembra che la giovane Nicoletta Larini possa dormire sonni sereni.

Parole ingiuste e accuse infondate. Del resto in quelle foto a sorridere erano in due, mica solo lui. Ed erano foto realizzate dagli stessi paparazzi interni al luogo dove entrambi soggiornavano, poi vendute al settimanale Chi: chiedete alla redazione.

Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di Chi, in tv e durante i collegamenti con l’Isola si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso.

Insomma, la donna sembra avere le idee chiare. Stefano Bettarini al contempo, deve fare i conti con quello che accade all’interno della casa. Il re dei reality è già a rischio espulsione per una presunta bestemmia. Come andrà a finire?

Lo scopriremo stasera in diretta su Canale 5. Per il momento però non sembra essere in crisi il suo fidanzamento, consolidato anche dopo la partecipazione a Temptation Island.