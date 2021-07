Dopo un anno molto complicato per quanto riguarda la sua carriera da calciatore, Nicolò Zaniolo può gioire per un dolcissimo evento appena capitato nella sua vita. La su ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ieri ha dato alla luce il piccolo Tommaso. Il centrocampista della Roma e della nazionale italiana ha voluto assolutamente essere presente al momento del parto.

Dopo il grave infortunio che lo ha costretto a restare fuori dal campo praticamente per tutta la stagione scorsa, oggi Nicolò Zaniolo sembra pronto per riscattare la sua carriera.

La sua riabilitazione è quasi completata e si prepara ad iniziare un anno che si spera sia molto fortunato per lui. A fare il tifo per lui, da ieri, c’è anche un altro piccolo e speciale tifoso. Nella mattinata, infatti, la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta ha dato alla luce il piccolo Tommaso, primo figlio del centrocampista della Roma e della nazionale.

L’annuncio della nascita è arrivato direttamente sui profili social dei neo genitori. Nicolò, impegnato nella preparazione estiva, ha chiesto una giornata di permesso per poter essere presente alla nascita di suo figlio.

Poche ore dopo la nascita di Tommaso, sul profilo Instagram di papà Nicolò sono apparse delle bellissime foto che ritraggono il calciatore con suo figlio in braccio. Una gioia infinita che Zaniolo ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan.

Sara Scaperrotta e le polemiche con Nicolò Zaniolo

Qualche giorno fa, sul profilo di Sara Scaperrotta, che si preparava al parto, è apparsa una lunga lettera. Lettera nella quale non è mancato un tocco polemico, indirizzato proprio al suo ex.

L’influencer ha voluto raccontare la sua esperienza della gravidanza e non ha potuto fare a meno di rimarcare l’assenza totale di Zaniolo durante questo percorso.

Sara ha spiegato che Tommaso è stato il frutto dell’amore di due persone. Due persone che poi si sono divise e tra le quali si è sollevato un muro apparentemente insensato e invalicabile.

…mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. (…) ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando persino i canali social e WhatsApp, ed io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo. Il mio unico obiettivo, oggi e sempre, è il benessere di Tommaso.