Nikita Pelizon, l’ex fidanzato è un personaggio noto: ecco di chi si tratta

Una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip è Nikita Pelizon. L’influencer che forse non tutti conoscevano prima del suo ingresso in casa si sta facendo molto amare dal pubblico e non è un caso che molto spesso è finita tra i preferiti.

Nikita prima di partecipare al GF Vip abbiamo avuto modo di vederla all’opera in un altro reality show. Si tratta di Pechino Express dove ha partecipato in coppia con Helena Prestess. Ora sta vivendo questa nuova esperienza in casa che gli darà ulteriore popolarità.

Da quando è entrato in casa poi Luca Onestini, l’influencer non ha mai nascosto il suo interesse per il giovane. I due nell’ultimo periodo sono apparsi molto vicini e qualche sera fa hanno anche avuto un confronto diretto.

Nikita ha fatto intendere a Luca che non vuole un compagno di giochi all’interno della casa, ma le sue intenzioni sono ben diverse. Gli atteggiamenti di Onestini l’hanno un attimo destabilizzata e per questo ha voluto capire meglio come procede la loro conoscenza.

Luca non ha chiuso la porta a Nikita ma anzi l’ha invitata a prendersela meno quando lui fa delle battute. Lei ha ammesso di voler trascorrere più tempo con lui e Onestini l’ha tranquillizzata dicendo: “Luca c’è”.

Ma non tutti sanno che prima della partecipazione al Grande Fratello Vip Nikita è stata fidanzata con un altro personaggio famoso. Si tratta di Matteo Diamante, vocalist e modello genovese che ha partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi e a La Pupa e il Secchione.

I due hanno partecipato al programma Ex on the Beach: qui si sono conosciuti e innamorati.

Dopo una relazione di qualche mese alla fine si sono lasciati. Adesso anche Matteo risulta essere single. Vedremo invece se Nikita riuscirà a conquistare il cuore di Onestini nella casa del Grande Fratello Vip.