Nikita Pelizon e la malattia neurologica: cosa si sa a riguardo

Il tutto è partito dopo le parole del suo ex fidanzato Matteo Diamante nella casa del Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina spesso è stata una delle concorrenti più amate della settimana. Qualche giorno fa ha ritrovato nella casa anche il suo ex fidanzato Matteo Diamante. E proprio Matteo si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico a casa.

Matteo ha parlato di un problema di salute che affliggerebbe Nikita e che nessuno ovviamente sa. Si tratterebbe di una malattia neurodegenerativa che che la porterebbe a dimenticare le cose e per questo la ragazza prende appunti e tende molto spesso ad annotare tutto ciò che gli succede.

Fonte: web

Il pubblico a casa è rimasto molto scosso da questa dichiarazione e ha commentato la notizia. “Molti di noi non stanno seguendo e seguono qui solo per Nikita. Adesso che è venuto fuori che ha una malattia neurodegenerativa legata alla memoria e hanno giocato, mettendola in difficoltà con i ricordi stessi degli avvenimenti, questo fa ancora più schifo” – ha scritto un utente.

C’è poi chi ha aggiunto: “Ma ho capito bene? Nikita soffre di una malattia neurodegenerativa della memoria? Io piango. Ma qualcuno sapeva?”, “Si è parlato del problema che a Nikita hanno diagnosticato 7 anni fa alla memoria, lui sa benissimo di cosa si parla ed era in apprensione. Lei è troppo bella”.

Insomma davvero una notizia inaspettata che ovviamente attende maggior chiarezza. Infatti fino ad oggi la diretta interessata non ha mai parlato di questa cosa e alla fine non è nemmeno giusto che a svelarlo sia stato il suo ex fidanzato Matteo Diamante.

Vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà e se ci saranno novità al Grande Fratello Vip.